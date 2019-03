Experten kündigen an: Erste Häuser bis Sommer saniert.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In Schrems bei Frohnleiten wurden im Vorjahr erhöhte Bleiwerte im Oberboden festgestellt. Jetzt wird saniert © Ullrich

Seit Oktober 2018 ist klar: Ein im Jahr 1850 aufgelassenes Bergwerk hinterlässt in Schrems bei Frohnleiten bis heute Spuren. Donnerstagabend kam es abermals zur großen Bürgerversammlung im Rathaus. Und nun steht auch fest: Dem zuständigen Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus wird die Ausweisung als Altlast vorgeschlagen, Schrems in den Altlasten-Atlas aufgenommen – also offiziell zum Sanierungsgebiet erklärt.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.