Stich für Stich in die Zukunft. Der Kindergarten in Vasoldsberg wird erweitert. © Gemeinde Vasoldsberg

Der Grazer Speckgürtel wächst weiter. Auch die Marktgemeinde Vasoldsberg reagiert in ihrem Jubiläums-Jahr (800. Geburtstag) auf den steigenden Zuzug und den damit verbundenen Bedarf an Infrastruktur. Am Montag wurde dort der Spatenstich zum Ausbau des Kindergartens gesetzt. Dieser wird mit einem Neubau an das bereits bestehende Gebäude um rund 1,5 Millionen erweitert. Der Startschuss dafür fällt am 4. Februar, bis zum nächsten Kindergartenjahr im Herbst soll die Erweiterung abgeschlossen sein. Mit dem zuständigen Architekten und Vasoldsberger Georg Eder wurde ein Mann aus den eigenen Reihen mit dem Projekt betraut. Das gleichnamige Planungsbüro wurde in der Vergangenheit u.a. bereits mit Umbau des Thermenhotels Stoiser beauftragt.