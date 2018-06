Facebook

Sieben Kilometer war am Donnerstagnachmittag ein 83-jähriger Pensionist aus Graz-Umgebung als Geisterfahrer unterwegs. Kurz vor 15 Uhr war der Autofahrer in Graz-Nord zunächst vorschriftsmäßig mit seinem Pkw auf die Autobahn in Fahrtrichtung Linz aufgefahren. Er wollte einen Bekannten in Peggau zu besuchen. Dann aber verpasste er beim Knoten Deutschfeistritz die Abzweigung Richtung Bruck. Vor dem Portal des Schartnerkogeltunnels wendete er sein Auto und fuhr Richtung Graz als Geisterfahrer zurück.