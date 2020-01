Coffeeshops statt Kaffeehäuser – und immer öfter gibt’s in Graz den Cappuccino für unterwegs....

© pixabay

In Sachen Kaffeehauskultur ist nicht nur Graz gespalten, sondern auch die Redaktion der Kleinen Zeitung. Während nämlich Kollege Michael Saria den Kaffee im klassischen Ambiente bevorzugt, ist Michael Kloiber jederzeit für "to go" zu haben. Die beiden haben sich ihre Meinungen zur Café-Diskussion von der Seele geschrieben.