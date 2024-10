Der Vater des Besitzers hatte am Mittwoch kurz vor 15 Uhr Alarm geschlagen: In einem Einfamilienhaus in Muttendorf (Gemeinde Zwaring-Pöls) war im Keller ein Brand ausgebrochen. Bald nach dem Eintreffen konnten die Feuerwehren Dobl und Zwaring die Brandquelle lokalisieren und die starke Rauch- bzw. Rußentwicklung unter Kontrolle bringen. Wie sich herausstellte, war der selbstgebaute Speicher für die Photovoltaikanlage in Brand geraten, Batterie und Wechselrichter dürften aufgrund einer Überladung geschmolzen sein.