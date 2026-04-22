Früh hinaus mussten am Mittwoch die rote Spitzenkandidatin Doris Kampus, Landesparteichef Max Lercher und Grazer SP-Mitglieder. Vor der LKH-Uniklinik fiel der Startschuss für die „Einspruch“-Aktion. Ziel: Personal der Gesundheitsberufe, Patienten etc. sollen ihre Sorgen, Erfahrungen schildern – oder Lösungsvorschläge machen können.

Weitere Aktionen werden folgen. Man verstehe sich als „Plattform, um Missstände sichtbar zu machen, konkrete Verbesserungen einzufordern und ein direktes Sprachrohr in den Landtag zu sein“, skizzierte Max Lercher.

Den 1. Mai stellt die SP heuer im Zeichen der Gesundheitsversorgung. Kein Wunder, am 28. Juni wird in Graz ein neuer Gemeinderat gewählt, zentrales Thema von Spitzenkandidatin Kampus ist die Gesundheit beziehungsweise die Pflege.

Kritik an Staatssekretärin

Als Wahlkampf-Show will Lercher die Kampagne nicht verstanden wissen. Er würde gegen jegliche Kürzungspläne auftreten – egal auf welcher Ebene, meinte Lercher auf Nachfrage. So fasst auch die rote Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig Kritik aus, die in einem „OÖN“-Interview die Kooperation der Kliniken Bad Aussee und Bad Ischl gelobt hat. „Spitäler zu schließen ist keine sozialdemokratische Gesundheitspolitik“, so Lercher. Und: „Die steirischen Maßnahmen der blauen Landesregierung sind kein Vorbild, sondern ein Irrweg auf Kosten der Bürger“.