Seit gut zwei Wochen ist die strengere Wohnunterstützung in der Steiermark in Kraft. 16.062 Haushalte haben das Wohngeld im Februar noch erhalten, die Anzahl wird aber sinken. Im Sommer, spätestens im Herbst erwartet Bürgermeisterin Elke Kahr lange Schlangen im Magistrat. Mit KPÖ-Landeschef Alexander Melinz trat sie am Donnerstag daher für „eine grundlegende Überarbeitung der Wohnunterstützung“ ein. Mit höheren Einkommensgrenzen und anderer Berechnungsmethode, damit etwa auch Studierende wieder leichter an das Wohngeld kommen.

Konkret soll die Unterstützung aus dem Sozialressort (bei Landesrat Hannes Amesbauer, FPÖ) herausgelöst und dem Wohnbauressort (bei Simone Schmiedtbauer, ÖVP) überantwortet werden. Hintergedanke, grob vereinfacht: Im Sozialbereich gelten strengere Auflagen.

Dort wird die Armutsgefährdungsschwelle (der „EU-SILC“-Wert) als Maßstab herangezogen. Der Wert liegt laut Melinz aber unter den Beträgen, mit denen es die Schuldnerberatung hierzulande zu tun hat. Mit der Leistbarkeit des Wohnens für breite Schichten der Bevölkerung habe die Wohnunterstützung ohnehin nichts mehr zu tun, klagten beide Politiker.

Einkommen der Eltern

Weiterer Kritikpunkt: Dass die Familienbeihilfe durchaus, Alimente aber zu wenig berücksichtigt werde. Geht es nach der KP, soll außerdem das Einkommen der Eltern von Studentinnen und Studenten nicht mehr dermaßen ausschlaggebend sein. Das ubd mehr wird nun im Landtag beantragt.

„Wenn ein Großteil des Einkommens für Miete und Energie aufgewendet werden muss, bleibt das weder für die Betroffenen, noch für die wirtschaftliche Entwicklung insgesamt nicht ohne Folgen“, mahnte Kahr.

Sozialunterstützung

Die strengere Sozialunterstützung, die am 1. Februar in Kraft getreten ist, würde man fallweise schon merken, so Kahr am Rande. Zu ihr gekommen sei eine Alleinerzieherin mit drei Kindern, die erst im Herbst wieder arbeiten könne. Vor der Novelle sei die vierköpfige Familie auf rund 1770 Euro (mit Familienbeihilfe) gekommen, nun seien es etwa 440 Euro weniger ...