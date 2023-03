Egal, ob Ire/Irin, irischstämmig, Irland-affin oder einfach Guinness-Fan: Millionen von Menschen feiern am 17. März den Saint Patrick’s Day (irisch: Lá Fhéile Pádraig), der an den irischen Bischof Patrick erinnert, der im fünften Jahrhundert lebte und als erster christlicher Missionar in Irland gilt.

Die Mur wird zwar nicht so wie der Chicago River grün eingefärbt, aber vom St. Patrick's Day ist in Graz dennoch viel zu spüren - nicht nur in den Pubs, sondern auch im Orpheum: Hier feiern die Shenanigans, seit 1993 ein Begriff in der österreichischen Folk-Szene mit ihrem Publikum 30 Jahre Shenanigans, den St. Patrick's Day und feinsten irischen Folk. Karten für das Konzert gibt es noch!

Die Shenanigans feiern im Orpheum ihr 30. Jubiläum © Shenanigans

In den Pubs herrscht auch Hochbetrieb: Im Flann O'Brien - benannt nach einem der wichtigsten irischen Schriftsteller - gibt es Livemusik mit Joe G, grünes Bier und weitere Specials, wie zum Beispiel eine eigene Kollektion von St.-Patrick's-Day-T-Shirts. Los geht's um 16 Uhr.

Auch das O'Carolan's Irish Pub visavis ist bereits in Partylaune - anlässlich des grünen Feiertags öffnet man schon ab 14 Uhr. "Zusätzliche fünf Stunden, um ein köstliches cremiges Pint vom schwarzen Zeug zu bekommen", heißt es auf Facebook. Und: Man bietet zur Feier des Tages Guinness und "Irish Soul"-Shots vergünstigt an.

Das O'riginal Irish Pub in der Schönaugasse feiert sogar ein ganzes Wochenende lang - schon am Donnerstag ging es mit einem Warm-up los, am Freitag wird eine Party mit DJ Sirprize geboten (schon ab 12 Uhr), am Samstag ein Hangover-Frühstück mit kostenlosem Beef-Guinness-Stew.

Das Molly Malone in der Färbergasse (benannt ist es übrigens nach einem irischen Volklied, auch bekannt unter dem Titel "Cockles and Mussels") spendiert allen, die in grün gekleidet sind, einen Signature Shot aufs Haus.

Happy St. Patrick's Day heißt es auch im Nachtexpress - eigentlich kein Pub, aber offenbar doch Irland-affin: Deshalb gibt es grüne Drinks wie "Frosch" und "Sourz Apple" sowie Whiskey in Aktion.

Das Steirer-Pub am Glockenspielplatz feiert den grünen Feiertag ebenfalls mit - und die grüne Kleidung kann man sich auch "er-trinken". Bei drei Guinness gibt es einen Guinnesshut, bei drei Jameson einen Jamesonhut ...

Apropros grüne Kleidung: Die wäre insbesondere bei einem Pub-Besuch heute zu empfehlen - denn angeblich darf jeder zur Strafe gekniffen werden, der nichts Grünes trägt.

Hier zur Inspiration Fotos vom St. Patrick's Day 2019 in Graz:

Erstes Grazer Fantasyfest im Babenbergerhof

Grüne Gewänder sind kein Muss, aber sicher auch gerne gesehen: Im Babenbergerhof geht am Freitag ab 18.30 Uhr erstmals eine Lese-Show der Phantastik über die Bühne. Robert Preis, auch bekannt als Kleine-Zeitung-Journalist und Krimi-Autor liest aus seinem ersten Jugendroman. In "Die Büchermagier" wird der junge Buchhändlerlehrling Kajetan auf eine Abenteuerreise an einen sonderbaren Ort, in eine sonderbare Zeit geschickt - Kreaturen aus uralten Sagen und Legenden werden Wirklichkeit und versetzen die Welt in Angst und Schrecken. Eine kleine Verliebtheit ist übrigens auch inklusive, verspricht der Autor.

Außerdem liest Fantasy-Autor Wolfgang Kirchner, die Band Thunderadei erweckt mit ihrem Fantasy-Sound "die verborgene Magie in uns allen zum Leben", wie es in der Ankündigung heißt. Außerdem wird an diesem Abend die beste Gewandung des Abends gekürt - egal, ob mittelalterlich, LARP- oder Cosplay-mäßig, alles ist willkommen. Die Plätze sind stark begrenzt, eine Reservierung unter Tel. 0699 10977977 wird empfohlen.