Der Zustellservice Lieferando lässt jedes Jahr seine Kundinnen und Kundinnen über die beliebtesten (Liefer-)Restaurants abstimmen. Am Dienstagabend wurden die Gewinner nun im Rahmen einer Preisverleihung bekanntgegeben - neben dem besten Restaurant Österreichs gab es Preise in 14 weiteren nationalen Kategorien, vom innovativsten Restaurant über den besten Mittagstisch bis zum besten Dessert. Dazu wurden die besten Restaurants in fünf österreichischen Städten gekürt.

Zwei Grazer Restaurants durften sich besonders freuen: Der Italiener "Da Piero" aus der Griesgasse wurde als bestes italienisches Restaurant Österreichs ausgezeichnet. Gar nicht weit entfernt davon liegt auch jenes Restaurant, das den besten Mittagstisch nachhause liefert: "Sweet Point" am Südtiroler Platz überzeugte mit süßen Crêpes, Kaiserschmarrn und Co.

Wer aus Graz noch nominiert war

Zu Österreichs bestem Liefer-Restaurant wählten die Kundinnen und Kunden "Der Butcher" aus Neunkirchen. In der national wichtigsten Kategorie hatte es mit der "Gaisbergstubn" am Gaisbergweg in Eggenberg auch eine Nominierung aus Graz gegeben (daneben war das Lokal auch für die beste österreichische Küche nominiert).

"Da Piero" siegte in Graz auch in der Kategorie "Bestes Restaurant der Stadt" - zur Konkurrenz zählten hier die Nominierten ...

"Dolce Vita" (Georgigasse),

"Road Burger - Pizza Taxi 2600" (Kärntner Straße),

"Orio" (Triester Straße),

"Captains Pizzeria Beef- Kebap" (Triester Straße; auch bestes Kebab Restaurant),

"Golden Mango" (Conrad-von-Hötzendorf-Straße; auch bester Newcomer),

"Mi Casa" (Mariahilfer Straße),

der mittlerweile geschlossene Bubbletea-Laden "Yin Cha" (Reitschulgasse),

das Chinarestaurant "Imperium" (Theodor-Körner-Straße) und

"Heinz" (Liebenauer Hauptstraße).

Außerdem noch nominiert aus Graz:

Eiskaffee Roma-Konditorei (Hans-Sachs-Gasse; Bestes Dessert),

Reggae Haus (Leonhardstraße, bestes Veggie-Restaurant),

"Heinz" Graz-Nord (bestes Burger-Restaurant),

"Zu den 3 goldenen Kugeln" (beste lokale Restaurantkette),

"Easy Asia" (Albert-Schweitzer-Gasse, bestes asiatisches Restaurant),

"Safran" (Sackstraße; bestes orientalisches Restaurant),

"Humuhumu Da Poke Bar" (Enge Gasse, bestes Healthy Restaurant),

das mittlerweile geschlossene "Kabashis" in der Schmiedgasse (bestes Mittagessen),

"Café Abol" (Schönaugasse; bestes Healthy Restaurant) und

"Pep. Deli Vom Land" (Alte Poststraße; bestes Mittagessen).

Wie die Gewinner ermittelt wurden

Die Nominierung erfolgte durch eine Jury, die pro Kategorie zehn Restaurants für das Online-Voting ernannt hatte. Dabei wurden u.a. die durchschnittliche Bewertung, die Verfügbarkeitsrate, die Anzahl der Bestellungen pro Tag sowie die Wiederverkaufsrate der letzten zwölf Monate (Oktober 2021 bis Oktober 2022) als Kriterien zugrunde gelegt.