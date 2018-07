GRZ-Blog vom 06. Juli 2018#GRZ-Blog: Morgentraining

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Guten Morgen! © Preis

#Ferientag 2:

15:20 Party-Vorschau

Falls jemand am Wochenende noch nichts vor hat: An Samstag findet das Taggerfest in Kainbach bei Graz statt (20.30 Uhr). Da ist traditionell immer was los - und man kann auch noch nach dem WM-Spiel hinkommen. Musik gibt`s von "Steirerzeit".

Taggerfest Foto © KK

12.20 Sternenkrieger

Apotheken sucht man ja eigentlich nur auf, wenn man krank ist. Aber die St. Franziskus-Apotheke in der Münzgrabenstraße muss man gesehen haben - zumindest wenn man SciFi-Fan ist. Raumschiffe und Bodenfahrzeuge der "LEGO Star Wars"-Reihe schmücken dort die Auslage.

11:50 Hochzeit einmal anders

Die einen kaufen ihr Hochzeits-Outfit im Einkaufszentrum. Andere heiraten dort. Und ganz andere fahren dorthin gleich mit dem Auto zur Hochzeit... Netter Citypark-Gag. Wer`s mag...

Citypark Foto © Citypark/Zemasch

11:00 Graz, wie Odessa...

Dieses Insta-Post zeigt eine traumhafte Aufnahme von Graz. Und prompt wird Graz mit großen Städten wie Odessa verglichen. Warum nicht?

9:20 Uhr Und noch mehr Übungen

Frei nach dem Motto: Lieber heute mehr trainieren, dann muss ich morgen nicht...



Links zum Thema Die besten Übungen für einen flachen Bauch

8:30 Uhr Trainieren wie ein Weltmeister

Das war der richtige Motivationsschub. Im heutigen Red Bulletin, das der Kleinen Zeitung beigelegt ist, motivierte MotorGP-Champion Marc Marquez zum Training. Und zwar jeden Tag mit einer anderen Sportart. Nach 2 Semmeln mit Marmelade und 2 Toasts - auch mit Marmelade - machte ich mich dran. Und ja, jaaa, das schaut gut schon aus - fast so wie er... :-)))

Trainieren wie Marquez Foto © Preis

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.