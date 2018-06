Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Warum nicht? © Pinterest

11.35 Uhr: Falsche Entscheidung!

Der Moment, wenn man bereut, dass es sich leider nicht ausgegangen ist, bei einem Termin vorbeizuschauen. Ursula Weber hat uns gerade die Fotos von der Eröffnung ihrer Auftragskonditorei "Petit Desserts" und der Verkostung ihrer süßen Kreationen geschickt. Unser Fazit: Ganz klar, an diesem Tag haben wir uns eindeutig für den falschen Termin entschieden ;-).

Aus der Backstube von Konditormeisterin Ursula Weber Foto © Conny Pail

10.00 Uhr: Grau raus, pink rein

Kann man grauslig finden oder richtig lustig: diesen Versuch Stadtraum mit Augenzwinkern zu gestalten. Wo würdet ihr in Graz ein wenig mehr Farbe reinbringen?

9.17 Uhr: Spaziergang mit Mehrwert

Es gibt wohl kaum eine Ecke in Graz in der so umtriebig Programm gemacht wird wie im Annenviertel im Bezirk Lend. Heute lädt man zum Spaziergang durchs Viertel mit einem ganz besonderen Fokus. Mustafa Aini vom Verein Empathie eröffnet den Teilnehmern Einblicke in das Leben von afghanischen Vierlte-Bewohner, ein kleiner Einblick in die afghanische Küche ist inklusive. Der Spaziergang ist kostenlos, weitere spannende Themenrundgänge folgen. Eine gute Gelegenheit, Einblicke in eine Community zu bekommen, die sonst nicht so leicht möglich sind, oder?

Treffpunkt: VVolke, Volksgartenstraße 4-6, 17 Uhr. Der Spaziergang wird rund zwei Stunden dauern.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.