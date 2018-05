Facebook

Nichts für Höhenängstliche © Preis

16:15

Das klassische Grazer Sommerwetter. Am Nachmittag fängt es zu regnen an...na super :-(

15:00

Gerade online gestellt. Gratulation an stv für das tolle Instagram-Pic!

10:40

Spannender Blick aus dem Büro...

Ausblick Foto © Preis

9:15

Ein kleiner Vorausblick. Am kommenden Sonntag gibts unter www.kleinezeitung.at/graz wieder den Hinweis auf ein "Graz-Buch der Woche". Diesmal eines, das mich seit Jahren immer wieder aufs Neue unterhält und fasziniert... Mehr dazu am Sonntag, 13.Mai, um 14 Uhr. Erkennt ihr das Cover?

Das Cover Foto © Preis

8:30

Nicht nur in Knittelfeld - auch in Graz sieht man manchmal Außerirdische. Heute auf dem Weg in die Arbeit zum Beispiel. Lauter Grüne Lichtblitze. Gleich sechs grüne Ampeln hintereinander. Prompt fängt man an zu träumen. Vielleicht schafft man den Traumtag - die grüne Welle bis ins Büro. Man stellt sich vor, wie das wäre. Rekordzeit. Alles mit dem dritten Gang. Die ganze Fahrt durch die Stadt. Ein Wahnsinn.

Und dann die Ernüchterung. Erst eine Ampel rot. Dann zwei. Schließlich sind es sieben hintereinander. Das morgendliche Seufzen im Stau. Gehupe. Genervte Gesichter.

Letztlich endet der morgendliche Start dann doch veröhnlich. 13:10 gewinnen die grünen Ampeln. Allerdings mit dem Startvorteil, dass ich mit dem Zweirad unterwegs bin, so manche Kolonne links oder rechts liegen ließ.

Und diesmal offenbar leider auch der Gewinn gegenüber einigen Straßenbahnfahrern. Dort gab es heute in der Früh einen Auffahrunfall in der Annenstraße. Mehr darüber demnächst. Bis dahin: GUTEN MORGEN!!