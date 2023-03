So sanft die Mobilität dahinter auch ist, so "rabiat" preschen die dazugehörigen Verkaufszahlen vor: Tatsächlich betont man auf Anfrage der Kleinen Zeitung sowohl beim Verkehrsverbund als auch bei den Graz-Linien, dass die Nachfrage nach dem Klimaticket stetig wachse. Das heißt konkret: Rund 74.000 Steirerinnen und Steirer fahren bereits auf ein Klimaticket ab. Knapp 25.000 tun es mit einer Steiermark-Variante, während sich 14.000 weitere für ein in ganz Österreich gültiges "Abo" entschieden haben. Und schließlich kommen noch rund 35.000 ehemalige "Jahreskarten Graz" hinzu, die sich ja mit März automatisch in ein Klimaticket verwandelten.

Die Steiermark-Variante wurde ja mit März von 588 auf 468 Euro verbilligt (in der nicht übertragbaren Form), zudem verwandelte sich jede geförderte "Jahreskarte Graz" mit März in ein Klimaticket. In der Landeshauptstadt kam zudem eine breit angelegte Kampagne von Stadt und Holding Graz ins Rollen, um alle Vorteile ins Rampenlicht zu rücken - etwa den Umstand, dass erstmals auch die Kartenvarianten für Jugendliche bis zum 26. Lebensjahr, für Seniorinnen wie Senioren sowie für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen gefördert werden. Diese Tickets sind damit um nur 276 Euro erhältlich.

All diese Faktoren dürfen beim Verkauf noch einmal für einen ordentlichen Schub gesorgt haben. Was viele Steirer bis heute nicht wissen: Die meisten Gemeinden greifen ihren Bewohnern unter die Arme und fördern Öffi-Langzeittickets – im Bezirk Graz-Umgebung beispielsweise schießt Raaba-Grambach sogar 234 Euro zu. Also: Nachfragen in Ihrem Gemeindeamt lohnt sich.