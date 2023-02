55.932 Stück sind es genau – und diese Zahl markiert einen neuen Rekord: Die Graz-Linien haben so viele Langzeittickets wie noch nie verkauft. Der bisherige Rekord aus 2019 konnte um gut 1000 Stück gesteigert werden. Das ist die gute Nachricht an jenem Tag, an dem der Vorverkauf für das neue, verbilligte Klimaticket Steiermark startet, das dann mit 1. März die Jahreskarte für die Zone 101 vollständig ablöst.