Das Grazer Deutschpunk-Quartett Anna Absolut hat mit „Ultramarin“ gerade beim deutschen Label „30 Kilo Fieber Records“ sein drittes Album herausgebracht. Auf den zehn Songs setzt man erneut auf die bewährte Mischung aus Sozialkritischem („Kanonen & Violinen“ greift Bösen-Parolen auf), Politischem („Karl Drews“ ist etwa dem gleichnamigen Schauspieler, Widerstandskämpfer und Großvater von Sänger Mo gewidmet), aber auch Spaß (wie in der aktuellen Single „Ich will Tanzen geh’n“). Das Ganze klingt auf Album Nummer drei deutlich gereift – aber live so ungestüm und mitreißend wie eh und je. Wovon man sich bei der Albumpräsentation am 16. September im p.p.c. überzeugen kann. Dort gibt es das Album dann auch auf Vinyl zu kaufen.