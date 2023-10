Grund zum Feiern hatte man am Freitag in Hart bei Graz. Mit einem großen Fest wurden ein neuer Pumptrack für Radler und ein Skatepark eröffnet. Um die Sportanlagen zu bauen, die vor allem Jugendliche ansprechen, wurde der Spielplatz im Ortsteil Pachern erweitert. Der Pumptrack ist wie üblich asphaltiert. Kritik an der Versiegelung von Flächen nahm man mit Entsiegelung an anderer Stelle den Wind aus den Segeln. Eine Landschaftsplanerin war in das Projekt eingebunden.