Es war ein tragischer Unfall: Am 23. August stürzte ein bekannter Grazer Anwalt von einer Terrasse aus rund drei Meter in die Tiefe. Das laut Staatsanwaltschaft hüfthohe Baustellengitter habe aus bisher unbekannten Gründen nachgeben. Der Grazer landete derart unglücklich auf der darunter liegenden Metallstiege, die in den See führt, dass er Tage später an den Folgen der Verletzungen verstarb.

"Unsere Aufgabe ist es nun, zu ermitteln, ob alles richtig abgesichert war", sagt Hansjörg Bacher von der Staatsanwaltschaft Graz. Juristisch sind das "Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung".

Der Anwalt hat rund um das Copacabana-Freizeitareal Wohnbauprojekte entwickelt und hatte auch selbst ein Haus am See. Er soll mit dem Tretboot Nachbarn besucht haben - dort ist es dann zu dem tragischen Unfall gekommen.