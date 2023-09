"Für viele ist es ihr erster Besuch in einer Bibliothek", erklärt Marie Therese Stampfl, die Leiterin der Grazer Stadtbibliothek, in einem Satz, was den Bücherbus so wichtig macht. Seit mittlerweile 50 Jahren bringt er Literatur für Groß und Klein in viele Bezirke und direkt zu den Schulen.