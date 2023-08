In Anlehnung an den Hit von Joesi Prokopetz könnte man „I woat auf an Bus, oba er kummt net ...“ anstimmen. Die Fahrgäste der Linie 500 zwischen Griesplatz und St. Stefan im Rosental jedenfalls werden den 13. August nicht vergessen. Vier Busse sind abends ausgefallen: „Der Betrieb wurde einfach eingestellt. An den Haltestellen waren überall wartende und verwirrte Leute, die noch die Hoffnung hatten, nach Hause in die Oststeiermark zu kommen“, erklärt ein Leser der Kleinen Zeitung. „Es gab keine Ersatzbusse, man war in Graz gefangen.“