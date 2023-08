Mittwochmorgen brauchten Autolenker und auch Busfahrgäste in Graz-St. Peter am Mittwochmorgen viel Geduld: Denn die Panne eines Lkw sorgte für Rückstau und Umleitungen. Wie die "Antenne Steiermark" bekannt gab, stand der Lkw unter der Brücke kurz nach dem Center Ost, es staute deshalb am St.-Peter-Gürtel, Liebenauer Gürtel und auch am Autobahnzubringer Graz Ost. Wie die Graz-Linien vermeldeten, konnte daher die Buslinie 72 vorübergehend die Haltestelle Walter-P.-Chrysler-Platz nicht anfahren. Mittlerweile soll der Lkw abtransportiert sein, auch der Busverkehr verläuft wieder in geordneten Bahnen.