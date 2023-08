Dieses Video sammelt weiterhin Klicks und Kommentare: Schließlich erklärt darin der Trafikant einem Räuber, dass sich die Registrierkassa jetzt leider nicht mehr öffnen lasse. "Um Sechse ist Schluss!" Und gibt ihm noch den Rat mit: "Du hättest eine Stunde früher kommen müssen." Der Räuber verließ daraufhin den Tatort ohne Beute.

Mittlerweile sind auch deutsche Medien am "Endgegner Registrierkasse" (Copyright FM4) interessiert und holen Informationen darüber bei der Landespolizeidirektion Steiermark ein.

Ebendort hält sich die Freude darüber aber in Grenzen. Denn der Grund für die Veröffentlichung des Videos war doch, dem Täter auf die Spur zu kommen. Aber: Fehlanzeige, bis Montagnachmittag ging keinerlei verwertbarer Hinweis ein.

Völlig untergegangen ist im Rummel um den Clip noch ein Aspekt: "Es ist nicht gesichert, dass der Täter keine echte Waffe gezogen hat", warnt man in der Straßganger Straße.

Vielmehr könnte der Täter für weitere Raubdelikte verantwortlich sein: Begangen am 2. August 2023 in Preding bei Weiz (Steiermark) und in der Nacht auf 10. August 2023 in Kemeten, Bezirk Oberwart (Burgenland).