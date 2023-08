Der 11. September 2023 ist nicht nur ein Montag, sondern auch der Starttermin fürs neue Schuljahr. Aus Sicht der Stadt Graz zwei überzeugende Argumente, warum an diesem Tag eine der größten Neuerungen im ruhenden Verkehr seit Jahren vom Stapel rollen soll – die Erhöhung der Parktarife. Zum einen ist es für viele Grazerinnen und Grazer somit ohnehin ein Tag des „Umbruchs“, zum anderen kann die Erhöhung an eineinhalb ruhigen Tagen davor eingetaktet werden. Besser gesagt der finale Schritt: Denn im Hintergrund laufen die Vorbereitungen längst auf Hochtouren. „In der Regel braucht man für so eine Umstellung eine Vorlaufzeit von bis zu acht Wochen“, weiß Helge Morawa, Leiter des städtischen Parkgebührenreferats.