11 Uhr ist die neue Richtzeit für Hungrige in Graz: Denn an zwei frisch eröffneten Standorten wird jeweils ab 11 Uhr aufgetischt. Das gilt zum einen in der Oberen Sporgasse kurz vor dem Karmeliterplatz: Hier hat das umtriebige Team der "by MayKay"-Lokale die jüngste Filiale eröffnet. Wie bei den anderen Restaurants serviert man Pots in verschiedensten Varianten - neu ist hier jedoch die gschmackige Rolle vorwärts: Denn als Schwerpunkt bietet man unterschiedlich gefüllte Sommerrollen an. Ab 4,90 Euro ist man für zwei Stück dabei, einen Euro teurer wird's mit Garnelen oder Lachs und Avocado.