Das eigene Unternehmen durch diese Zeiten zu manövrieren, ist schon schwierig genug. Dieses Unterfangen aber zusätzlich in einen generellen Kontext zu stellen, der vom "Wegbrechen der Mittelschicht", von Transparenz und "Gefahren für die Demokratie" handelt, macht es gleich dreimal so kompliziert. Aber für Ushij Matzer ist es der einzig logische Weg: Die 67-Jährige führt ja mit ihrem Mann Rupert gleich vier Bioläden in Hartberg, Ludersdorf bei Gleisdorf und zweimal in Graz. Den Anfang machten sie 1979 gleichsam als Pioniere in Österreich. Dass beide nun mehr denn je die Ärmel hochkrempeln, hat mit den jüngsten Entwicklungen zu tun: Von Teuerung und Inflation sind viele Branchen betroffen – besonders aber die Betreiber von kleinen Bioläden, deren Kunden jeden Cent und jeden Bioerdäpfel zweimal umdrehen müssen. Diese seit Jahren anhaltende Situation hat Sohn Micha Matzer kürzlich veranlasst, auf sich und auf seine Familie zu schauen – und das Unternehmen zu verlassen.