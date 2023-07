Am 25. November 1894 erhielt sie endlich grünes Licht, bezeichnenderweise per Telegramm durch das Handelsministerium. Fast 130 Jahre nach diesem historischen Start musste die Grazer Schloßbergbahn an diesem 31. Juli 2023 unfreiwillig pausieren: Ein technischer Defekt legte die Seilbahn vorübergehend lahm. "Es gab eine elektronische Störung bei der Tür einer Garnitur. Das Problem konnte zum Glück behoben werden, die Bahn fährt wieder", betont man seitens der Holding Graz am Montag kurz nach 13 Uhr.