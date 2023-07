Heute Dienstag findet um 18 Uhr ein Friedensmarsch zum Gedenken an die Opfer des Völkermordes von Srebrenica statt. Damit reiht sich die Menschenrechtsstadt Graz in die lange Reihe jener Städte ein, die alljährlich mit einem Friedensmarsch an die Opfer erinnern.

Beim Gedenken geht es um die Opfer des Massakers von Srebrenica, das sich heute zum 28. Mal jährt und das UN-Gerichte als Genozid klassifizierten. Im Bosnienkrieg wurden in der Stadt im Osten von Bosnien und Herzegowina 1995 mehr als 8000 Bosniaken ermordet. 6652 der Opfer wurden beigesetzt, rund 1000 werden vermisst.

In Graz ist mit der "Gedenkwoche für Srebrenica" 2022 eine Initiative ins Leben gerufen worden, die sich zum ersten Mal in Graz und in dieser Form mit dem Völkermord in Bosnien-Herzegowina auseinandersetzte. Das Islamische Kulturzentrum Graz konnte mit der Unterstützung der Stadt Graz sowie anderen Partnerinnen und Partner ein vielfältiges Kultur- und Bildungsprogramm für Grazerinnen und Grazer anbieten.

Der stille Friedensmarsch beginnt heute um 18 Uhr mit einer Versammlung am Platz der Menschenrechte (Stadtpark), ab 18.20 Uhr marschieren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Hauptplatz, wo um 19 Uhr eine Kundgebung geplant ist.

Es kommt zu Anhaltungen bei den Buslinien 39 und 30 sowie den Straßenbahnlinien 1, 3, 4, 5, 6 und 7. Die Ersatz-Haltestellen am Joanneumring und Opernring aufgrund des Versammlungsmarsches nur verzögert bedient werden. Detail-Infos der Holding Graz Linien.