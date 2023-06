Geduld ist im Grazer Rathaus oft gefragt, aber selten wird sie so strapaziert wie in diesem Fall. Seit dem Jahreswechsel 2021/22 gibt es die fixe Zusage von Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne), 25 Millionen für drei Straßenbahnprojekte in Graz über – bald: durch – den Semmering zu schicken: für den Ausbau der Linie 5 in Puntigam, für die Innenstadtentflechtung und für den Ausbau der Linie 1 in Mariatrost. Geflossen ist das Geld bis heute nicht. Manche im Rathaus sind mittlerweile skeptisch, ob es je fließen wird.