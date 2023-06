Es war kein alltäglicher Besuch aus der Luft. Davon zeugen auch eindrucksvolle Szenen, die unter anderem auf einem Internetvideo zu sehen sind – und die Landung eines wahren Trumms von einem Flugzeug auf dem Grazer Airport dokumentieren: Am Sonntag schaute eine Boeing 747 der National Airlines in der steirischen Landeshauptstadt vorbei. Mit einem "maximalen Abfluggewicht von 395 Tonnen" sei es schon eines der größten Exemplare gewesen, die je in Graz gelandet sind, bestätigt Flughafengeschäftsführer Wolfgang Grimus der Kleinen Zeitung. Wenn auch nicht der erste Besuch einer Boeing 747 in Graz, wie Grimus betont, "in der Pandemie beispielsweise wurden damit ja Masken transportiert".