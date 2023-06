Mehr Sitzmöglichkeiten, breitere Gehsteige und ein eigener Fahrradsteifen. So soll in der Annenstraße in Graz ab August mehr Ruhe einkehren und mehr Platz zum Verweilen geschaffen werden. Das kündigte die Grazer Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) an. Autofahrer müssen sich dann stadteinwärts mit den Straßenbahnen eine Spur teilen. Beim Aussteigen aus den Straßenbahnen müssen die Fahrgäste dann nur mehr die Fahrradspur überqueren.