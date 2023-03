Manche Fahrgäste der vorbeirauschenden Straßenbahnen recken erstaunt den Hals, Spaziergänger bleiben in diesen Tagen abrupt stehen - sie sind gleichermaßen überrascht, dass sie nicht mehr auf ein seit vielen Jahren leer stehendes Haus blicken. Sondern plötzlich auf einen Bauzaun, hinter dem sichtlich bereits gearbeitet wird. "Ja, da entsteht was", bestätigt der Grazer Architekt Andrea Vattovani lachend der Kleinen Zeitung. Konkret handelt es sich um das große Gebäude an der Ecke Annenstraße/Dominikanergasse/Vorbeckgasse: Nach dem Auszug einer Bankfiliale stand das im 17. Jahrhundert errichtete Palais nahe des Südtiroler Platzes lange leer.