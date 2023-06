Brandalarm gab es am Mittwochabend in der Auster, dem städtischen Hallenbad in Eggenberg. Die automatische Brandanlage hatte ausgelöst, mehrere Löschfahrzeuge der Berufsfeuerwehr machten sich auf den Weg. Vor Ort konnte der Brand rasch in einem Technikraum im Keller lokalisiert werden. Laut Angaben der Berufsfeuerwehr wurde das Feuer durch einen technischen Defekt ausgelöst: "Ein klassischer Kabelbrand". Der Brand konnte rasch gelöscht werden.

Obwohl die Feuerwehr das Brandgeschehen auf den Technikraum begrenzen konnte, entschloss man sich zur Evakuierung des Gebäudes. "Die Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr, Rotem Kreuz und Polizei funktionierte reibungslos", bilanzierte man danach. Das Hallenbad und der Wellnessbereich wurden geräumt, niemand kam zu Schaden.

Herausfordernd war für die Einsatzkräfte, den Rauch aus dem vom Brand betroffenen Bereich zu bringen. Zur Absaugung mussten weitere Spezialkräfte angefordert werden. Insgesamt standen 26 Feuerwehrleute mit sechs Fahrzeugen im Einsatz. Die Lüftungsmaßnahmen dauerten etwa 1.30 Stunden.

Die Gäste konnten das Bad inzwischen wieder betreten, für Besucherinnen und Besucher bestehen keine Einschränkungen.