Gegen 14 Uhr am Freitagnachmittag fuhr ein 45-Jähriger aus dem Bezirk Weiz einen Lkw auf der Triester Straße in Fahrtrichtung Süden. Laut Zeugenaussagen war der Lkw wegen des starken Verkehrs sehr langsam unterwegs, als der Fußgänger versucht, in einem Haltestellenbereich, die Fahrbahn vor dem Lkw zu queren. Er wurde dabei vom Lkw erfasst. Als der Lenker ein Ruckeln bemerkte, hielt er umgehend an. Der 50-jährige Grazer erlitt bei dem Vorfall lebensbedrohliche Verletzungen und wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Roten Kreuz ins LKH Graz gebracht und notoperiert.