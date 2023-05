Nichts gegen eine romantische Fahrt über den Jakominiplatz im Alltag. Samt zärtlicher Beschleunigung in der Kurve. Aber an diesem Freitagnachmittag macht die Abfahrt um 16 Uhr dann doch viel mehr her: Herzerl am frisch geputzten Garniturboden, rote Luftballons überall und Musik aus Lautsprechern. Da lässt es sich gleich ganz anders mit dem Sitznachbarn flirten – sofern man halt die vielen Fotografen ausblendet sowie die Fernsehkameras, die einen aus einem halben Meter Entfernung filmen. Scheinwerfer inklusive.