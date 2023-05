Um kurz vor 17 Uhr absolvierten am Montag die Spieler des SK Sturm Graz die letzten Meter zur großen Siegesfeier auf dem Grazer Hauptplatz. Dorthin wurden die Cup-Helden von Klagenfurt mit einem Cabriobus gebracht, der via Herrengasse schließlich in der Landhausgasse stehen blieb – und Manprit Sarkaria, Stefan Hierländer und Co. den "Hintereingang" ins Rathaus nehmen ließ.