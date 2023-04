45 Minuten. So lang dauert die Halbzeit eines Fußballmatches. Oder eine Reanimation bei einem Fußballmatch, wie an diesem 2. April in der Merkur-Arena in Graz. "Wobei diese 45 Minuten im Zusehersektor 8 nur der erste Teil waren. Im Rettungsfahrzeug ging die Reanimation 20 Minuten weiter", erklärt Simon Mavec. Der 27-jährige Mitarbeiter des Roten Kreuzes war bei beiden dramatischen Vorfällen im Einsatz, die sich bei Heimspielen des SK Sturm ereigneten: Am 2. April wurde ein Bierträger wiederbelebt, nur vier Tage später eine Zuseherin. Sowohl der Stadionmitarbeiter (Rapid-Spiel) als auch die betroffene Frau (LASK-Match) sind nach neuesten Rückmeldungen ansprechbar und auf dem Weg der Besserung.