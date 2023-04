Eine halbmuntere "Gewerkschaftskapelle" stimmt sich seit Dienstag dieser Woche im FCG-ÖAAB-Song auf Youtube musikalisch auf den nahenden Wahlkampf ein. Denn am 11. Mai stehen im Magistrat die ersten Personalvertretungswahlen nach acht Jahren an. Erstmals machen die Christgewerkschafter von der FCG und der schwarze ÖAAB bei diesem Urnengang gemeinsame Sache, um gegen die immer noch übermächtige Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG) anzutreten. Wegen Corona platzte die turnusmäßige Wahl 2020. Die Periode wurde pandemiebedingt per Landesgesetz verlängert. Deshalb nun der verspätete Termin.

Hier ist ein kurzer Ausschnitt des schwarzen Wahlkampf-Schlagers:

Der Song, der von der neuen schwarzen Allianz kündet, sorgt freilich - wegen teils durchwachsener Sangeskünste - im Rathaus auch für spöttisches Schmunzeln. Der oberste Personalvertreter Gerhard Wirtl (FSG) möchte die Performance lieber nicht kommentieren, reicht dann aber augenzwinkernd doch nach: "Wenn die Kollegen noch mehr solche Sachen machen, könnte das für uns eigentlich ganz gut sein ..."

Aber: Auf Youtube hatte der Song Mittwochmittag immerhin schon mehr als 550 Aufrufe und 37 Daumen nach oben.

Die letzte Bastion der Roten im Rathaus

Während in der Stadtregierung die SPÖ schon länger nicht mehr vertreten ist und die ÖVP nunmehr auch von den Kommunisten von der Macht auf Platz eins vertrieben ist, sind vor allem die roten, aber auch die schwarzen Personalvertreter im Magistrat immer noch Zentren der Macht. Bei der Wahl 2015 hatte die rote FSG im Zentralausschuss 61,94 Prozent eingefahren, gefolgt von den Christgewerkschaftern der FCG (20,98 Prozent) und der Liste des ÖAAB (11,12 Prozent). Im Zentralausschuss vertreten waren auch die Freiheitlichen Arbeitnehmer mit 5,96 Prozent. Eine einst von Grünen und Kommunisten gegründete Liste war 2015 nicht mehr angetreten.

Wachablöse bei roten Personalvertretern

An der Spitze der rot dominierten Personalvertretung kündigt sich eine Wachablöse an. Gerhard Wirtl, 18 Jahre lang oberster Personalvertreter im Rathaus, geht mit Juli in Pension und wird daher bei der Wahl am 11. Mai nicht mehr für die FSG kandidieren. Er übergibt an den neuen Spitzenkandidaten Wolfgang Demschner, der nun schon in der Personalvertretung arbeitet und Sohn des legendären, langjährigen städtischen Personalvertreters Peter Demschner ist.

Der oberster Personalvertreter im Rathaus übergibt an seinen Nachfolger, der bei der Wahl antritt: Gerhard Wirtl und Wolfgang Demschner © KK

Wer bei der Wahl antritt und wer nicht

FCG mit Frontfrau Ursula Kapp und ÖAAB mit Obmann Wolfgang Skerget bleiben eigenständige Organisationen, befüllen aber gemeinsam die Wahlliste. Auch die blaue Liste wird wohl wieder kandidieren. Die Kommunisten denken - so hört man - nicht daran, mit einer eigenen Liste für den Zentralausschuss zu kandidieren, auch die Grünen machen keine eigene Liste. Also verzichtet sowohl die Bürgermeisterinnen-, als auch die Vizebürgermeisterinnen-Partei auf einen Einfluss auf Ebene der Personalvertretung. Noch bis 20. April um 13 Uhr läuft die Frist, bis zu der Listen ihre Kandidatur melden können.