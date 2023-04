Der Goldene Saal des Wiener Musikvereins ist durch das Neujahrskonzert weltberühmt. Was aber viele nicht wissen, ist, dass an manchen anderen Feiertagen ein Grazer den Saal bespielt: Der umtriebige Musiker und Veranstalter René Probst alias 7Ray lädt nach dem Muttertag und Weihnachten 2022 nun diesen Montag zum Osterkonzert.

Auftreten werden Sopranistin Tehmine Schaeffer, Mezzosopranistin Yulia Savrasova und Tenor 7Ray selbst sowie das Orchester Capella Istropolitana (Dirigent: Vasilis Tsiatsianis). Am Programm steht unter anderem Dvořáks achte Sinfonie, im Anschluss gibt es einen VIP-Empfang im Hotel Imperial. Auch eine Neuauflage von "Christmas im Wiener Musikverein" plant der Jazz-, Klassik- und Filmmusiker, der in Graz und Los Angeles lebt, am 14. Dezember.

In Graz geht es zum Muttertag und Vatertag indes mit dem Jazzbrunch im Rosengarten des Parkhotels weiter. "Wir bieten auch hier wieder ein siebengängiges Menü, das an den Tisch serviert wird, das hat sich bewährt", ist sich 7Ray sicher.

Video-Ausschnitt: Christmas im Wiener Musikverein 2022: