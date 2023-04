Die millionenschwere Wasserkraft-Offensive an der Mur

Der Verbund investiert Millionen in die Wasserkraft in Graz-Umgebung: Gratkorn geht 2024 ans Netz, Stübing wird geplant und Laufnitzdorf modernisiert. Was die Wasserkraftwerk bringen und was Umweltschützer kritisieren.