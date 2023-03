Wenn Geschäfte den "Totalabverkauf" ausrufen, ist das an sich nichts Ungewöhnliches. Dass bei Erich Stiboller im "Antiken Kabinett" gerade viele Schnäppchen zu haben sind, hat allerdings einen ganz besonderen Grund. 25 Jahre nachdem der Kunsthistoriker seinen kleinen Antiquitätenladen in der Sackstraße 15 eröffnet hat, wird er mit Ende August in Pension gehen. Noch ist nicht entschieden, ob mit Stibollers Abgang auch sein Laden in der Grazer Altwaren- und Antiquitätenmeile Geschichte sein wird. "Ich würde mich natürlich freuen, wenn es weiter geht, es gibt Interessenten, derzeit sieht es gut aus", so Stiboller.