Am morgigen Donnerstag wird im Grazer Gemeinderat ein Paket an Pilotprojekten beschlossen, mit dem Bäume an besonders herausfordernden Standorten bessser geschützt werden sollen. Dort, wo Autos zwischen und unter Bäumen parken, verdichtet das Gewicht der Fahrzeuge langfristig den Boden. Die Folgen davon sind etwa am Ruckerlberggürtel zu sehen, wo nur noch ein trauriger Rest der Rosskastanien-Allee übrig ist. Um gegenzusteuern werden, wie bereits berichtet, Grünstreifen unter den Bäumen saniert und wieder verbreitert. Den nötigen Platz dafür gewinnt man durch die Umwandlung von Schrägparkplätze in (weniger) Längsparkplätze. Ein Teil der Stellplätze wird ganz eingespart.