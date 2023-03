Grazer ÖVP-Chef will Deutsch als Schulsprache auch in der Pause

In Oberösterreich ist es schon mehrfach gescheitert, in Niederösterreich will es Schwarz-Blau dennoch einführen: Nun spricht sich auch der Grazer ÖVP-Chef und Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner für Deutsch in der Pause aus.