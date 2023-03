Der sportliche Fahrplan für den SK Sturm ist klar: Am 2. April wird die Meistergruppe mit einem Heimspiel gegen Rapid Wien angepfiffen. Doch wie die Kleine Zeitung erfahren hat, ist gleichsam auch der emotionale Fahrplan für den Verein und alle Fans fixiert: Im Sommer soll es nun tatsächlich so weit sein und der Vorplatz des Liebenauer Stadions in „Ivica-Osim-Platz“ umbenannt werden. Spätestens dann – vielleicht aber noch früher – enthüllt man auf dem Platz auch eine Büste mit dem Antlitz des im Mai 2022 verstorbenen „Jahrhunderttrainers“.