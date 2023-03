Die seit Monaten debattierte Mietpreisbremse kommt nicht. Von den Grünen forciert, scheiterte das Vorhaben am Widerstand der ÖVP. Stattdessen sollen nun 250 Millionen Euro als Wohnkostenbeihilfe an die Österreicher ausbezahlt werden. Das gab die Bundesregierung am Mittwoch bekannt. Damit soll die Erhöhung der Richtwertmieten um 8,6 Prozent abgefedert werden, die schon mit 1. April ins Haus steht.