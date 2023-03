Anita Priebernig holt schnell ihr Handy, um ihre Schilderungen zu untermauern. "Ich hab den Baustellenlärm aufgenommen, dann wissen S', wovon ich rede", nickt die Betreiberin des Friseur- und Stylingsalons "La Bionda" in der Grazer Kalchberggasse. Also quasi beim Krater ums Eck: Die Neutorgasse, in der seit 6. März an der neuen Tramroute gearbeitet wird, gleicht einer Mondlandschaft – halt abgesehen von den Lkw und Baggerschaufeln. Es ist eine der größten Straßenbaustellen seit Jahrzehnten in Graz und trifft nicht nur alle Unternehmer in der Neutorgasse selbst, sondern auch in den angrenzenden Straßen. So wie Anita Priebernig. Wobei sie – Baustellenlärm in echt hin oder am Handy her – nicht verzweifelt. "Es läuft ganz gut. Ich hab die Einstellung: Wenn du gut arbeitest, kommen die Leute trotzdem." Und man müsse sich halt bemühen: Daher bietet sie ihren Kunden einen Stundengutschein für eine Parkgarage in der Nähe an.