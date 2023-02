Manche von ihnen sind laut Holding Graz geschädigt, im Wesentlichen müssen die 13 Bäume aber einer Baustelle weichen: Ab 6. März starten die Arbeiten für die Innenstadtentlastung in der Neutorgasse und Radetzkystraße, damit es ab Ende 2025 eine zweite Tramroute vom Jakominiplatz zur Annenstraße gibt.

Konkret trifft es vor allem den Joanneumring. Ab Höhe Radetzkyspitz werden der Straße entlang neun Bäume umgeschnitten, zwei Bäume in der Keesgasse, einer am westlichen Jakominiplatz und einer im Kreuzungsbereich Neutor-/Kalchberggasse müssen ebenfalls fallen.

Baumfällungen starten am Freitag um 19 Uhr

Die Arbeiten dazu beginnen am Freitag, 24. Februar, um 19 Uhr. Vorm Wein & Co am Radetzkyspitz wird um rund 0.15 Uhr ein großer Baum gefällt. Dafür muss auch der Strom abgeschaltet werden. Das Ende der Baumarbeiten wird für 2 Uhr in der Früh erwartet.

Seitens der Holding wird betont, dass es entsprechende Ersatzpflanzungen geben wird und der Radetzkyspitz insgesamt im Rahmen der Innenstadtentlastung neu gestaltet wird.