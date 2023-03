Aufgeflogen ist der versuchte Drogenschmuggel schon am 14. Februar. Ein Grazer DJ (40) soll laut Berichten in mehreren argentinischen Medien am Flughafen Ezeiza in Buenos Aires aufgeflogen sein. Er wollte demnach im doppelten Boden seines Koffers drei Pakete MDMA ins Land schmuggeln. Aus der synthetischen Substanz wird auch die Partydroge Ecstasy hergestellt. Die Festnahme erfolgte sofort, inzwischen gab es auch eine Haftprüfungsverhandlung.