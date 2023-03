Die laufende Großbaustelle für die neue Tramroute muss diese Woche teilweise auch in die Nachtstunden verlegt werden: So wird von Montag bis Freitag auf dem Jakominiplatz und in der Radetzkystraße 12/14 durchgearbeitet (von 20 Uhr bis 4.30 Uhr früh), in der Neutorgasse 48 wiederum von 14. auf 15. März.

Aus diesem Grund werden auch die Haltestellen für die Buslinien 32 und 67E vorübergehend verlegt.

Wo noch diese Woche gebaut und gegraben wird

Baustellen kommen auf Autofahrerinnen und Autofahrer diese Woche auch in der Elisabethstraße, Franz-Pratter-Straße, Harter Straße, Kärntner Straße, Karl-Huber-Gasse, Peter-Rosegger-Straße, Reininghausstraße, Schönaugürtel und Steinbergstraße zu. In den meisten Fällen gibt es Postenregelungen. Hier gibt es die Details im Überblick.