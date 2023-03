Heute ist der erste Tag, an dem keine Autos mehr durch die Neutorgasse in Graz fahren können. Gewöhnen Sie sich daran, es werden mehr als 1000 weitere folgen. Die Straße wird für eine der größten städtischen Baustellen der vergangenen Jahre gesperrt: Graz baut den öffentlichen Verkehr aus und nach kaum vier Jahrzehnten an Diskussion eine Entlastungsstrecke für die Herrengasse, durch die aktuell jede Straßenbahn durchmuss.