"Grete Schurz kannte ich, seitdem ich ein Mädchen war. Ich erinnere mich noch sehr gut an ihre laute und fordernde Art, mit der sie vieles in Graz bewegen und verändern konnte", bekannte die Grazer Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) am Dienstag – als publik wurde, dass die Stadt Graz anlässlich des Weltfrauentages die im Vorjahr verstorbene Schurz mit einem eigenen Platz würdigt. Das Areal an der Ecke Brauhausstraße/Wetzelsdorfer Straße wird fortan den Namen der ersten Frauenbeauftragten Österreichs tragen.