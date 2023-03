Am 28. Jänner sollen in Graz drei Unbekannte einen 27-jährigen Afghanen schwer am Körper verletzt haben. Die Straftat ereignete sich gegen 16.30 Uhr in der Sporgasse.

Nun hat die Staatsanwaltschaft Graz die Veröffentlichung eines Lichtbildes von einem der Täter angeordnet. Hinweise sind an die Polizeiinspektion Schmiedgasse, 059-133-6593 oder 133 erbeten.